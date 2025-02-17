Erzurum’da jandarma ekipleri Palandöken Kayak Merkezi’nde yasaklı bölgede kayak yapan 14 şahsa idari para cezası kesti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Valiliğimizin 2024/6 (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler) Sayılı Genel Emri kapsamında; 10.02.2025-17.02.2025 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi’nde 14 şahıs hakkında yasaklı bölgede (çığ bölgesi) kayak yaptıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 342 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, tatil ve dinlenme amacıyla Kayak Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi.