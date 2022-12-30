Türkiye’nin en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezine gelen turistler hem kayak yaptı, hem de geleneksel bar ekibini izledi. Kar üstünde gösteri yapan bar ekibi turistleri etkisi altında bıraktı.

Türkiye’nin en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezine gelen turistler hem kayak yaptı, hem de geleneksel bar ekibini izledi. Kar üstünde gösteri yapan bar ekibi turistleri etkisi altında bıraktı.

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi gelen turistleri kültürel oyunlarla etkiliyor. Kayak severler Palandöken’de hem kayağın hem de eğlencenin tadını çıkartırken diğer taraftan Erzurum geleneksel bar ekibinin de oyunlarını izledi. Bir tarafta bar ekibi oyunlarını oynarken diğer tarafta da Erzurum’un yöresel yemeği olan cağ kebabı turistlere tanıtıldı. Yerli ve yabancı turistler kar üzerinde gösteri yapan bar ekibinin etkisi altında kaldı. Kayak merkezinde hem kayak yapan hem de bar ekibini izleyen turistler eğlenceli anları telefonlarının kameralarına kaydederek yaşadıkları anları ölümsüzleştirdi. Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdür Cemal Almaz ise turistlerin daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için bu tarz etkinliklerin Palandöken’de devam edeceğini kaydederek, Erzurum kültürünü herkese tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.