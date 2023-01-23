Okulların ara tatile girmesiyle karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle beraber Palandöken Kayak Merkezinde kayağın tadını çıkardı.

Okulların ara tatile girmesiyle karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle beraber Palandöken Kayak Merkezinde kayağın tadını çıkardı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 20 Ocak’ta başladı. Karnelerini alan öğrenciler, aileleri ile birlikte tatilin startını Palandöken Kayak Merkezinde verdi. Yurdun dört bir yanından gelen kayakseverler Palandöken Kayak Merkezinde tatilin tadını çıkardı.

Kayak yapmak için Palandöken’e gelen kayakseverlerden biri, "Aşırı eğleniyoruz. Anne ve babamla geldik. Aşırı eğlenceli bir his, herkese tavsiye ediyorum. Palandöken çok güzel bir yer, daha önce de deneyimlemiştik; bu sene ikinci kez geliyoruz. Palandöken, kayakseverlerin gelmesi gereken çok önemli bir kayak merkezi. Kayağa yeni başlayan biri olduğum için pistler bana biraz dik geldi fakat her türlü imkan sağlanıyor burada" diye konuştu.