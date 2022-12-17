Kayak merkezinde resmi sezon açılışını önümüzdeki hafta açmayı planlayan Kayak Merkezinde suni kar desteği ile pistler hazır hale getirildi. Güneşli havayı fırsat bilen kayak severler Palandöken ‘de yoğunluk oluştururken pistlerde renkli görüntüler yaşandı.

Geçtiğimiz hafta pistlerin hazır hale getirilmesi ile sezonu açan Palandöken Kayak Merkezi’nde sporcular ve kayak severler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardılar.

Çocuklar bir an olsun depremi unuttu

Çocuklar bir an olsun depremi unuttu

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