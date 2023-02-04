Sömestr tatilinin son hafta sonunda Palandöken ziyaretçi akınına uğradı. Hem sömestr tatilini fırsat bilenler ve hafta sonu izninde olan vatandaşlar Palandöken’e akın etti.

Sömestr tatilinin son hafta sonunda Palandöken ziyaretçi akınına uğradı. Hem sömestr tatilini fırsat bilenler ve hafta sonu izninde olan vatandaşlar Palandöken’e akın etti.

Kayak severlerin uğrak noktası Palandöken hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaşmasıyla birlikte misafirlerine doyulmaz kayak keyfi yaşattı.

Sömestr tatilini 4 yaşındaki kardeşi ile beraber Palandöken’de geçiren Asiye Mina (10) “Zirveden kayıyorum daha sonra teleferik ile yukarıya çıkarak kayıyorum. Okul tatilini fırsat bilerek geldim” dedi.

Palandöken’de hem yerli hem yabancı turist yoğunluğu devam ediyor.