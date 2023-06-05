Palandöken Belediyesi, 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklere ‘Her türlü geri dönüştürülebilir atığını getir, hediyeni götür’ kampanyasıyla start verdi. Doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilincini en üst noktaya taşımak için Forum AVM önünde stant açan belediyenin çevreye dönük yatırımları, büyük takdir topladı.

Palandöken çevre yatırımlarıyla da model oluyor

Etkinlik alanında bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, belediyenin çevreye dönük yatırımlarını paylaştı. Çevre dostu belediyecilik anlayışla daha nezih bir Palandöken için emek sarf ettiklerini belirten Sunar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde oluşturulmuş bulunan sıfır atık kapsamında Türkiye dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Palandöken Belediyesi olarak biz de durumdan vazife çıkararak, sıfır atığın dönüştürülmesiyle ilgili ilçemizde ciddi hizmetler yaptık. İlçemizde 30 noktaya atık getirme üniteleri yerleştirdik. Nüfusa oranla en fazla atık getirme ünitesine sahip belediyeyiz. Yeni şantiye sahamızda bölgenin en büyük atık getirme merkezini inşa ettik. Çok yakında hizmete açacağız. İlçemize 10’un üzerinde nitelikli yeşil alan kazandırarak, Palandökenlilere adeta nefes olduk. Bugün de çevre bilincimizi bir kez daha vurgulamak üzere, hafta boyunca yürüteceğimiz faaliyetlerin ilkine start verdik. Katılım sağlayan protokol üyelerimize ve Palandökenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi

Çevre yatırımarı ve kazanımlar

Konuşmasında yapılan yatırımların kazanımlarına da vurgu yapan Sunar, “Son 3 yılda sıfır atık çalışmalarıyla 119 bin 633 kg ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladık. 16 bin19 LT atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Çevreye büyük zarar veren 22 bin 72 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüm tesislerine gönderdik. 24 bin 942 adet atık pilin geri dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu sayede; Toplam 16 bin 82 ağacın kesilmesini önledik. 19 bin 827 kg sera gazının salınımını engelledik. 43 bin 7148 KWH enerji tasarrufu sağladık. Atık yağların dönüşümü ile 16 milyon m3 suyun kirlenmesini önledik. Atık pillerin bertarafı ile 24 bin 942 m3 toprağın zehirlenmesini önledik.” İfadeleriyle ellerindeki verileri paylaştı.

Küçükoğlu: Belediyelerimizle gurur duyuyoruz

Etkinliğe katılan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da bir konuşma yaptı. Belediyelerin yürüttüğü çalışmalarla gurur duyduklarını belirten Küçükoğlu, “Palandöken Belediye Başkanı’mızı canı gönülden ben tebrik ediyorum. Çalışmaları takdire şayandır. Bu güzel bir projede sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle çevre mühendislerimizin, Dünya Çevre Gününü kutluyorum” ifadelerini kullanarak, sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı.

Tutkan, Palandöken’de belediyeciliğin en güzel örnekleri sergileniyor

Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan da yaptığı konuşmada, Palandöken Belediyesi’nin örnek belediyecilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Tutkan, Başkanımızın katı atık geliştirme merkezinden, mobil atık ünitelerine kadar çevreye dönük önemli hizmetleri var. Palandöken’e kazandırılan yeşil alanlar var. Çocuklarımız ve geleceğimiz için çok önemli çalışmalar bunlar. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten belediyeciliğin çok güzel örneklerinden biri sergileniyor Palandöken’de. Bizim için gurur tablosu. Allah daim eylesin. Bizler de bütün kurum ve kuruluşlarımızla, buradaki bütün çalışanların, bu güzel faaliyetlerin önünü açmada her zaman yanındayız.” diye konuştu

Katılım

Forum AVM önünde düzenlenen etkinliğe, Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum il Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Çevre ve Şehircilik il Müdürü Faruk Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Abdullah Sunar katılırken, Palandökenlilerin ilgisi ise yoğun oldu.

Geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlar, tişört, sıvı yağ, deterjan, sıvı sabun, tohumlu kalem gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.