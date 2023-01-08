Palandöken Belediyesi Anadolu’nun kültür ve sanat değerlerini Erzurumlularla buluşturmaya devam ediyor. Türkülerle Erzurum’u gündeme taşıyan, il müzik kültürüne özel bir değer katan İbrahim Erkal’ı vefat yıldönümünde eserleriyle yad eden Palandöken Belediyesi, bu kez Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı andı.

Palandöken Belediyesi Anadolu’nun kültür ve sanat değerlerini Erzurumlularla buluşturmaya devam ediyor. Türkülerle Erzurum’u gündeme taşıyan, il müzik kültürüne özel bir değer katan İbrahim Erkal’ı vefat yıldönümünde eserleriyle yad eden Palandöken Belediyesi, bu kez Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı andı.

Palandöken Belediyesi, Türk Halk Müziği’nin en büyük ustalarından “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş için anma konseri düzenledi. Efkan Ala Kültür Merkezinde gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu konserde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, büyük ustanın eserlerini yorumladı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konsere, Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İşkur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Palandöken İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, meclis üyeleri ve muhtarlar katılım sağladı. Konsere vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

Yoğun İlgi

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunun sahne aldığı konseri Şef Selçuk İçoğlu yönetti. Salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, büyük ilgiyle konseri takip etti. Duygu dolu anların yaşandığı konserde, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar bir selamlama konuşması yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür eden Başkan Sunar, “Düzenlediğimiz bu etkinliklerle ebedi aleme irtihal etmiş usta sanatçılarımızı yad ediyor, eşsiz eserlerinde yaşamaya çalışıyoruz.” Dedi

Türkmen Abdallık kültürü ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın Anadolu’nun dinmeyen sesi ve bu coğrafyaya özel bir değer katan güzide bir sanatçı olduğunu kaydeden Sunar, “Ahi Evran’ın ahfadından Merhum Neşet Ertaş’ı Alvarlı Efemizin torunlarıyla buluşturduk. Etkinliğimize katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyor, Ertaş’ı rahmetle anıyoruz.” dedi.

Sunar: Büyük Usta’yı Hasretle Yad Ediyoruz

Konuşmasının devamında, belediye bünyesinde oluşturdukları, Selçuk İçoğlu yönetimindeki Türk Musikisi Topluluğundan övgüyle bahseden Sunar, toplulukta yer alan 46 sanatçının her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Sunar, “Şehrimizin abide sanatçılarından İbrahim Erkal’ı vefatının 5. yıldönümünde, düzenlediğimiz ‘anma’ konseriyle yad etmiştik. Yine 12 Mart’ta Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ‘Türkülerle Erzurum’ konseri vermiştik. Çok büyük ilgi görüyor konserlerimiz. Bugün de Bozkırın Tezenesi, Büyük Usta Neşet Ertaş için bir araya geldik. Yine ilgi üst düzeyde. Bu salonlar, bu etkinliklerimiz için artık yetmiyor. Katılım sağlayan herkese ve bu konserin gerçekleşmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kıymetli ozanımız Neşet Ertaş’ı, bir kez daha saygıyla yad ediyorum.” dedi

Başkan Sunar’a Teşekkür

Konsere katılan vatandaşlar da konser sonrası Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın yanına gelerek, program için teşekkürlerini dile getirdiler; öz çekim yaparak günü ölümsüzleştirdiler.