Erzurum’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sonbahar dönemi fidan dikim etkinliğinde, Erzurum’da 3 ayrı lokasyondaki 406 hektar alanda 122 bin fidan toprakla buluştu.

Palandöken Kayak Merkezi, Horasan Karabıyık Mahallesi ve Aşkale Taşağıl’da olmak üzere 3 ayrı lokasyonda gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğine Palandöken’den katılan Vali Mustafa Çiftçi, etkinliğin başında bir konuşma gerçekleştirdi.

Erzurum’un yüzde 12’sinin ormanlık alanlardan yani yeşil vatandan oluştuğuna değinen Vali Çiftçi, şu şekilde konuştu:

"480 bin hektarlık tarım alanlarımız, 287 bin hektarlık orman varlığımız var. İlimizin kabaca arazi kullanım oranlarına baktığımız zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla Orman Bölge Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği iki bin altı yüz elli dönümlük bu alanda fidan dikme etkinliğini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Aşkale’de de benzer bir etkinlik var. Orada da 69 hektar alan ağaçlandırılacak. Horasan’da da 72 dekarlık bir alan var. Toplamda 406 hektar yani 4 bin 60 dönüm alanda 122 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Böylece ilimizin, ülkemizin yeşil vatanına da bir katkıda bulunmuş olacağız. Biz bu vatanı atalarımızdan miras olarak almadık, atalarımızın bir emaneti olarak aldık. Dolayısıyla bu emaneti de en azından olduğu gibi muhafaza etmek veya daha iyisiyle bizden sonraki nesillere devretmek gibi bir mükellefiyetimiz var."

Programa; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.