Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.

Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Palandöken Sokak’ta başladığı üstyapı çalışmaları çerçevesi asfalt serim işlemini tamamladı. Ekiplerin mevcut asfalt sökme çalışması yaptığı ve asfalt serim işlemini gerçekleştirdiği bölgede, toplamda 500 ton asfalt kullanıldı. Bölge halkı daha konforlu ve güvenli hale gelen sokakta gerçekleştirilen çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.