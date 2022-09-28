Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın Abdurrahmangazi Mahallesi TOKİ konutları alanında yaptığı çalışmalara, vatandaşlar davullu zurnalı karşılama töreni ile teşekkür etti. Başkan Sunar’a çiçek sunan vatandaşlar, teşekkürlerini plaket takdimiyle ifade etti. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla site bahçesinde bir araya gelen TOKİ sakinlerinin duygularını kaydeden Site Yöneticisi Celalettin Avağ, "Başkanımız ve Palandöken Belediyesine minnettarız" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın Abdurrahmangazi Mahallesi TOKİ konutları alanında yaptığı çalışmalara, vatandaşlar davullu zurnalı karşılama töreni ile teşekkür etti. Başkan Sunar’a çiçek sunan vatandaşlar, teşekkürlerini plaket takdimiyle ifade etti. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla site bahçesinde bir araya gelen TOKİ sakinlerinin duygularını kaydeden Site Yöneticisi Celalettin Avağ, "Başkanımız ve Palandöken Belediyesine minnettarız" dedi.

Site Yöneticisi Celalettin Avağ, “TOKİ içerisinde yapmış olduğu asfalt çalışmasıyla bizi nezih bir ortama kavuşturan Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar’a müteşekkiriz. Değerli Başkanımız getirdiği hizmetle, burada yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin gönlüne dokundu. Kendisine duacıyız. Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

"Halkın duası gücümüzdür"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kendisini coşkuyla karşılayan ve teşekkürlerini ifade eden vatandaşların vefa yaklaşımından güç aldıklarını belirterek, “Hakikaten kadirşinas bir milletiz. Verilen hizmetin farkında, değerbilir bir şehir Erzurum ve Palandöken. Bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız bize şevk ve güç veriyor” dedi.

Sunar’dan hizmet bilançosu sunumu

TOKİ sakinleriyle buluşmasında ilçede yürütülen çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, AK Belediyecilik modelini Palandöken’de hayata geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda yürüyen yöneticilerin başarısız olma ihtimalinin olmadığını kayda geçen Sunar, “Biz de Cumhurbaşkanımızın ufkunda ilerliyor, belediyecilikte ezberleri bozuyoruz. ‘Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik’ diyen Cumhurbaşkanımızın izinde, Adnan Menderes, Abdurrahmangazi, Hüseyin Avni Ulaş, Müftü Solakzade ve Yunus Emre mahallelerimizle birlikte 21 kırsal alanda hizmet seferberliği başlattık. Bir tarafta kaldırım ve asfalt çalışmamız ilçemizin dört bir yanında devam ederken, diğer taraftan Palandöken’imize nefes aldıran yeşil alanlar kazandırıyoruz. Mahalle konakları, sosyal donatı alanlarıyla Palandökenli komşularımızın taleplerine cevap veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanında üretim ve istihdama destek yatırımlarımız da var. Bu doğrultuda Maksut Efendi Mahallemizde üreten kadınlar projemiz çerçevesinde süt ve süt ürünleri üretim tesisini bu yıl hizmete açtık. Emeği kazanca dönüştüren bir tesis oldu güneş enerji santrali. Palandökenlinin memnuniyeti için belediyece yoğun bir mesai içerisindeyiz. Size değer çalışmalarımızla huzurunuzda, alnımız ak bir şekilde olacağız” diye konuştu.

TOKİ sakinleri ve civarındaki semtlerden oluşan Palandökenlilerle istişare eden Sunar, kendisine iletilen talepleri ve Palandöken’in vizyonuna yönelik öngörüleri değerlendirdi.