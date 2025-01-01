Kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken’e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı’nda yeni yıl, meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki yeni yıl kutlamalarında turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenerek dans ettiler. Bu yıl sezonu diğer kış turizmi merkezlerine göre erken açan Palandöken Kayak Merkezi’nde 1 metreyi aşan kar ise kayak severleri mutlu etti.