Palandöken Kayak Merkezi, pistleriyle kayakseverleri büyülüyor.

Palandöken Kayak Merkezi, pistleriyle kayakseverleri büyülüyor.

"Ejder 3200" ve "Palandöken 2" pistleriyle kayakseverlerin ilgi odağı haline gelen Palandöken Kayak Merkezi, 90 kilometreyi bulan pist uzunluğu ile dünyanın en uzun pistlerine sahip kayak merkezleri arasında gösteriliyor.

Palandöken 2 Kayak Merkezinde kayak yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum Palandöken 2 Kayak Merkezindeyiz, biliyorsunuz Erzurum’da iki tane uluslararası standartta kayak merkezimiz var. Birisi Palandöken Merkez, bir diğeri de şu anda yerel ismiyle konaklı dediğimiz Palandöken 2 olarak nitelendirdiğimiz kayak merkezindeyiz. Maalesef bu sene tüm Türkiye genelinde yeterli kar yağışını alamadık. Doğada yeterince kar olmaması ile birlikte, bizim Palandöken 1 ve Palandöken 2 tesislerimizde suni karlama olduğu için sanki doğada 4 metre kar varmış gibi çok rahatlıkla kayak yapmanız mümkün ve burada 8 tane pist var; 8’i de uluslararası standartta. Hele ki 3 tanesi Uluslararası Kayak Federasyonunun onayladığı, yarışların yapıldığı bir merkez" dedi.

"Dünya standartlarında pistlerimiz var"

Vali Memiş, Palandöken 1 ve Palandöken 2’de toplamda 90 kilometreye yakın pist uzunluğu bulunduğunu ifade ederek, "Bu pist uzunluğu dünya standartlarında bir uzunluk. Çok iyi kayak bilenlerin bile sıkılmadan en az 1 hafta istediği kadar kayak yapabileceği bir merkez burası" diye konuştu.