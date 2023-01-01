Yılbaşı tatilini Palandöken Kayak Merkezi’nde geçiren kayakseverler, yılın ilk gününde kaymanın keyfini yaşadı.

Yılbaşı tatilini Palandöken Kayak Merkezi’nde geçiren kayakseverler, yılın ilk gününde kaymanın keyfini yaşadı.

Kar sıkıntısı nedeniyle Türkiye’de sadece Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yapılabildiğini dile getiren kayakseverler, yeni yılın ilk gününü kayarak geçirdi. Merkeze gelen Bilal Pirimoğlu adlı vatandaş, "Palandöken Dağı’na herkesi bekliyoruz. Gayet güzel bir tesis. Ünlüler de şu an burada. Biz de gayet memnunuz. Pistler güzel, bütün pistler de açık, aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. 2023’e Erzurum’da girdik, eğlence dört dörtlüktü. Sezonun açılması da ayrı bir artı oldu bizim için” dedi.

Cihan Eğilmez ise, “Şu anda Türkiye’de tek kayak sezonunu açan yer Palandöken Kayak Tesisleri. Bunun için çok mutluyuz, sevinçliyiz. Türkiye’de bu kız sezonu bir ilkiz. Biz kayak yaparak yeni yıla girdik” diye konuştu.