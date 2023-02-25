Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eski yoğunluğundan uzaklaşan Palandöken Kayak Merkeze hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

Tatilde kayak yapan kayak severler depremin stresinden uzaklaşmaya çalıştı.

Samet Adanır; ‘’Ülkemize geçmiş olsun. Erzurum’da deprem illerinden birisi olduğu için uzun zamandır stresli günler geçiriyoruz, korkuyla yaşıyoruz. Stresimizi bir nebzede olsa azaltabilmek için hafta sonumuzu Palandöken Kayak Merkezi’nde geçirmek istedik. Bugün hava güzel ve pistlerde çok güzel” dedi.