Palandöken Gelişim Derneği, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyeti kuran, birliğin ve dirliğin sembolü olan Erzurum’un, milli irade ve milli hakimiyet düşüncesinin bir güneş gibi vatan topraklarını aydınlatan kadim bir şehir olduğu dile getirildi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yabancı misyonerlerin büyük faaliyetlere imza attığı Erzurum’un, jeopolitik ve stratejik açıdan çok değerli bir yere sahip olduğu belirtilerek, “Erzurum üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunların en büyük sebebi de budur. Şehrin üzerinde oynanan bu oyunlar sebebiyle Erzurum halkı büyük yıkımlara ve büyük katliamlara maruz kalmıştır. Dün, yabancı güçlerin elinde bir maşa görevi gören Ermeni çetelerinin yerini, bugün başkaları başka isimlerle almışlardır. Dün olduğu gibi hedef Erzurum insanının kardeşliği ve birlikte yaşama idealidir. Meral Beştaş Danış’ın “Erzurum geçmişte Ermenilerindi” söylemi, insanlıktan nasibini almamış, o günlerde aslında hem Türk’e hem de Ermenilere düşman olan, emperyalist devletlerin oyuncağı gibi hareket eden ermeni çetelerinin dünkü dillerinin bugüne yansımasıdır. Bu şahsın “Güney ilçeler hizmet alamıyor” iddiası ise yüzyıllardır bu şehre yerleştirilmek istenen nifakın genişletilme ve güçlendirmesi çabasıdır.” dedi.

Erzurum’un ülkenin bağımsızlık ateşinin yakıldığı yüzyılların ötesinden bugüne gelen bir Türk şehri olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “Çifte Minareli Medrese, Ahi Fahrettin , Toman Baba Türbesi ve bunlar gibi bir çok abide bu şehrin bir Türk şehri olduğunun altına atılan çok kıymetli imzalardır. Seyidov’un ruhu ise hala bu şehirde yaşamaktadır. Biliyoruz ki, güney ilçelerimize giden hizmet, diğer ilçelerimize giden hizmetten az değildir. Hatta güney ilçelerimiz çoğu ilçemizden fazla hizmet almıştır ve almaktadır. Bunu görmemek için ya kör ya da başka emellere sahip olmak gerekmektedir. Erzurum Milletvekilimiz Kamil Aydın’ın, Meral Beştaş Danış’a verdiği cevap, bu şehre bu millete düşman adamlara atalarımızın dün verdiği cevap kadar değerlidir. Meral Beştaş Danış ve onun gibi düşünenler bilmelidirler ki! Erzurum bir Türk şehridir. Erzurum, her hayırlı işin başı, her şer işin de sonudur.”