Çok sayıda araç tipi nedeniyle bölgede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yoldan çıkarken yol kısa süreli trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kar temizliği yaparak yolu yeniden ulaşıma açtılar.

Mart ayına girilmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış etkisini sürdürüyor. Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bölgede karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum’un Tekman ilçesi Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

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