Erzurum Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve oteller, bu yıl yine futbol takımlarının gözde kamp merkezi oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin son yıllarda önde gelen kamp merkezlerinden biri olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, özellikle futbol takımlarının sezon hazırlığı için tercih ettikleri bir yer haline geldi. Rakımı yüksek olması ve otellerin sağladığı imkanlar doğrultusunda kamp sürecini Erzurum-Palandöken’de geçirmek isteyen kulüpler, yeni sezon hazırlıklarını da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bulunan sahalarda gerçekleştiriyor.

Bu yıl da çoğu futbol takımının kamp yapmak için Erzurum’u seçtiğini belirten Otel Müdürü Ömer Akçay, "Bu yıl Erzurum Palandöken’de birçok kulübümüze inşallah kamp yaptıracağız. Bunlar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları. Bununla beraber Türkiye Futbol Federasyonu’nun hoca adayları, antrenör kursları ve seminerleri burada devam ediyor. Eylül ayına kadar Erzurum’da futbolla yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Futbol takımlarının Palandöken’i tercih etme sebeplerinin başında güzel havası ve sahaları olduğunu ifade eden Akçay, "Erzurum’un en büyük özelliği; 17 tane hazır çim, doğal futbol sahamız var. Bu noktada Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, profesyonel ekibiyle güzel çalışmalar yapıyor. Bununla beraber ulaşımın kolaylığı, doğal klima dediğimiz havanın maksimum 26-27 dereceye çıkması ve kuru havayla beraber akşamları inanılmaz serin olması büyük avantaj. Futbol takımları da bu noktada tercih sebebini Palandöken’den yana yapıyorlar. Her takıma özel bir saha oluyor" şeklinde konuştu.

Süper Lig takımlarından Samsunspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Sivasspor’un sezon hazırlıkları kapsamında kamp tercihini kullandığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, önümüzdeki günlerde de onlarca kulübü misafir etmeye devam edecek.