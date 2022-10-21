Erzurum’da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sağanak yağış neticesinde, Palandöken Dağı’nın zirvesi yeniden beyaza büründü.

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sağanak yağış neticesinde, Palandöken Dağı’nın zirvesi yeniden beyaza büründü.

Erzurum şehir merkezinde dün akşamdan itibaren aralıklı olarak etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı’nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi, yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Sarı, yeşil ve beyazın ortaya çıkardığı kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.