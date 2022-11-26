Aracında kayak ekipmanları hazır bir şekilde gezdiğin anlatan Keleşoğlu, “Kış hazırlıklarını yaptık. Ekipmanlarımız arabada, sezonu açar açmaz kaymaya başlayacağız” diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi yağan karla beyaz gelinliğini giydi. Ahmet Sefa Keleşoğlu adlı vatandaş, “Malum Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi olarak Erzurum’a biraz geç yağdı ama sonunda yağdı. Bundan sonra devamı gelir herhalde” dedi.

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