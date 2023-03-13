11 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketi sonrası depremzedelere destek için seferber olan Palandöken Belediyesi, sahada çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve Altyapı birimleriyle deprem bölgesine hizmet veren Belediye’nin PALTİM ekipleri de depremzedelere psikososyal destek sunuyor. Hatay’da konteynerlerden oluşan Palandöken Mahallesi kurma çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye, açtığı aşeviyle de depremzedelere ikramda bulunuyor.

Palandöken’den Çocuklara Psikososyal Destek

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, çocuklar için deprem bölgesine gönderdiği mobil araçta, çocuklarla çizgi film izledi, oyunlar oynadı. Başkan Sunar’ın etrafında sevgi ağı ören çocuklar, teşekkürlerini sarılıp, sevgi gösterisinde bulunarak paylaştı.

Asrın felaketinin yaşandığı illerden Hatay’da depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Sunar, belediyenin açmış olduğu aş evinde, sıcak yemek ikramında bulundu. Daha sonra çocuklarla çizgi film izleyip, oyunlar oynayan Sunar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Palandöken Mobil Aracı Bölgede

Çocukları depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak amacıyla gönderdikleri mobil aracın, görevli moral ekipleriyle birlikte bölgede önemli faaliyet yürüttüğünü dile getiren Sunar, “Depremin yaşandığı ilk günlerde, ‘Bir gülüşünüz dünyaya bedel’ dedik, mobil aracımızı bölgeye gönderdik, çocuklarımızın hizmetine sunduk. İlgi yoğun. Bu araçta çizgi film izleyip, karaoke yapan çocuklar, moral ekiplerimizle neşeli vakitler geçiriyor. Moral ekiplerimiz burada, psikososyal destek hizmeti veriyor, çocuklarımızı depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırıyor.” dedi

Bölgede devam eden çalışmalara da değinen Sunar, Palandöken Belediyesi’nin deprem bölgesinde, enkaz kaldırma çalışmalarından, temizlik faaliyetine; sıcak yemek ikramından, gıda destek paketine kadar birçok alanda hizmet verdiğini belirtti.

Sunar Deprem Bölgesindeydi

Sık sık Deprem bölgesine giderek çalışmalara nezaret eden Sunar, devletin tüm birimleriyle afetzedelere hizmet verdiğini, AK Belediyelerin de bu kayıtta alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri ürettiğini açıklayarak, “Bölgenin ihya ve inşası için dadaşlar adına kardeşlerimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Bölge İhya Olana Kadar Biz Ak Belediyelere Durmak Yok”

Sunar, “Belediyemiz, asrın felaketinin yaşandığı illerde, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürütüyor. Depremin olduğu ilk gün bölgeye iş makinaları ve arama-kurtarma ekibi gönderdik. Aynı gün ilçemizde başlatılan yardım kampanyasını yönettik. Bugüne kadar 65 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Depremin ikinci gününde, afet bölgesine, temizlik araçlarımızı yönlendirdik. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olan Mobil WC ve Banyoları bölgeye ulaştırdık. Su ihtiyacını karşılamak için Tankerlerimizi gönderdik. Palandöken Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ne (PALTİM) bağlı moral ekiplerimizi bölgeye görevlendirdik, sahada depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgilenmelerini sağlamak suretiyle, taleplere anında cevap verdik. Seyyar mutfak hizmetiyle, sıcak çorba ve yemek ikramında bulunduk. Bütün bu çalışmalarımız, bölgede görevli personelimizle devam ediyor. Bugüne kadar bölgede dönüşüm de görev yapan personel sayımız 200. Bölge ihya olana kadar, biz AK Belediyelere durmak yok.” dedi

Palandöken Belediyesi Konteyner Kent Kuruyor

Hatay’da Palandöken adını taşıyan konteyner kent kurulumu için de çalışmaların süratle devam ettiğini ifade eden Sunar, “Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatay Antakya’da ‘Palandöken’ adını taşıyan konteyner kent kuruyoruz. Belediyemiz atölyesinde imal ettiğimiz konteynerler, ailelerimize sıcak bir yuva olacak.” İfadelerini kullandı.