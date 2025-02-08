Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, nostaljik kaset şarkılarından oluşan özel bir konserle vatandaşlarla buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte salonu dolduran vatandaşlar, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Türk Musikisi Topluluğu, sahne performanslarıyla katılımcıları adeta mest etti.

Konserde, Türk müziğinin efsane isimlerinden derlenen eserler solistler tarafından seslendirildi. Selami Zengin, İbrahim Tatlıses’in "Ayağında Kundura", Burcu Yalçın, Selami Şahin’in "Seninle Başım Dertte", Eda Aytiş, Burhan Çaçan’ın "Sende Kaldı Yüreğim", Emirhan Karcı, Ferdi Özbeğen’in "Dilek Taşı", Aslıhan Dumlu, Coşkun Sabah’ın "Hatıram Olsun", Sevcan Durmuş, Emrah’ın "Götür Beni Gittiğin Yere", Mahmut Kıvanç, Orhan Gencebay’ın "Akşam Güneşi", Hacer İçoğlu, Ferdi Tayfur’un "Huzurum Kalmadı", Elif Buse Er, Ferdi Tayfur’un "Hatıran Yeter", Ümit Turan, Hüseyin Altın’ın "Dargınım", Kubilay Perdakçıoğlu, Müslüm Gürses’in "Mutlu Ol Yeter", Okşan Durmaz, Cengiz Kurtoğlu’nun "Yorgun Yıllarım", Elif Ece Nalbantoğlu, Hakan Taşıyan’ın "Doktor", Özgür Çelikoğlu ise Ferdi Tayfur’un "İçim Yanar" adlı eserlerini seslendirdi.

Ayrıca koro, İbrahim Tatlıses’ten "Mavi Mavi", "Allah Allah", "Gülüm Benim", Müslüm Gürses’ten "Hangimiz Sevmedik", Ferdi Tayfur’dan "Ben de Özledim" gibi nostaljik eserleri hep birlikte yorumladı.

Başkan Sunar’a teşekkür

Konserin ardından vatandaşlar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sanatçılara sahip çıkan ve muhteşem bir müzik topluluğu oluşturan Başkan Sunar için, "Erzurumlu sanatçılara destek veren ve onları bir araya getirerek kültürel ve sanatsal etkinliklere öncülük eden Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sunar’ın mesajı

Başkan Muhammet Sunar ise konser sonrası yaptığı açıklamada, Koro Şefi Selçuk İçoğlu başta olmak üzere sahne alan tüm sanatçılara ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Sunar, "Bu güzel etkinliğe teşrifleriyle anlam katan kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gönül birlikteliğimiz, önümüzdeki konserler ve kültürel etkinliklerle taçlanmaya devam edecek." dedi.