Palandöken Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan bir mahalle konağını daha hizmete açtı.

Adnan Menderes Mahallesinde hizmete sunulan Yıldızkent Mahalle Konağının açılışına, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken’i zirvelere taşıyan hizmet ve yatırımların yanı sıra, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren projelere de imza attıklarını söyledi. Sunar, “Günübirlik ihtiyaç ve beklentilerin değil, Palandöken’in daha müreffeh geleceğini kurmak adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ufukta, AK Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, eser ve hizmet siyasetimizi hayata geçiriyoruz. Bu minvalde önemli yatırımları hayata geçirdik. Bugün açılışını yaptığımız bu mahalle konağından tam 22 adet yaptık. Bir bir açılışlarını yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi

Hizmete açtıkları mahalle konaklarının kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Sunar, “Acının ve sevincin paylaşıldığı bu mekanlarda, mahalle kültürünü ayakta tutuyor, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile oluyoruz. Palandökenlilerin yoğun ilgi gösterdiği mahalle konaklarımızda, meşk geceleri, gazel esintileri, aşıklar atışması programı düzenleyerek, komşularımızla bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Bu vesileyle hem ilçemize yaptığımız çalışmaları paylaşıyor, hem de ilçemizin geleceği üzerine istişarelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla bu mahalle konakları, vatandaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerin güçlenmesine de vesile oluyor.” diye konuştu

Başkan Sunar’ın ilçeye taşıdıkları hizmet, yatırım ve projeleri paylaşımının ardından, protokol mensupları da birer konuşma yaptı.

İnci’den Sunar’a tebrik ve teşekkür

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Başkan Sunar’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek, teşekkürlerini dile getirdi. İnci, “Erzurum bizi, biz Erzurum’u çok seviyoruz. Bu güzide şehrimize, Palandöken’imize yapılan hizmetler için değerli Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Birazdan hizmete açacağımız bu mahalle konağının hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel bir mahalle konağı olmuş, Başkanımızı tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı

Protokol mensuplarından Sunar’a övgü

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz’de, Palandöken’de yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğuna vurgu yaptı. Palandöken’in belediye hizmetlerinden en üst düzeyde faydalandığını belirten Öz, Başkan Sunar’dan övgüyle bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’a ve Palandöken’e taşıdıkları hizmetleri paylaştı, Sunar’ı hizmetlerinden dolayı kutladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Başkan Sunar’ın ilçede hayata geçirdiği çalışmaların, seçim sonuçlarına yansıdığını ve İlçe Başkanlığının da özverili çalışmasıyla, Palandökenlilerin Cumhur İttifakı’na, AK Parti’ye rekor düzeyde oy verdiğini dile getirdi.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandökenlilerin belediye hizmetlerinden memnuniyetine vurgu yaparak, ilçede her hafta bir açılışa gittiklerini kayda geçti; Sunar’a hizmetleri için teşekkür etti.

MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu ise, Palandöken’de yürütülen çalışmalardan duyduğu mutluluğu paylaştı; Sunar ve ekibine müteşekkir olduklarını ifade etti.