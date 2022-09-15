Sezonun başlaması ile denizlere açılan balık tekneleri kasa kasa palamut balığı ile dönünce, tezgahlarda fiyatlar düştü. Palamut 25 liraya gerilerken adeta yok satıyor.

Sezonun başlaması ile denizlere açılan balık tekneleri kasa kasa palamut balığı ile dönünce, tezgahlarda fiyatlar düştü. Palamut 25 liraya gerilerken adeta yok satıyor.

Karadeniz’e açılan balıkçılar kasa kasa palamut ile dönüyor. Tekneleri ağzına kadar dolu halde limana yanaşan balıkçılar, büyük sevinç yaşıyor. Palamut balığı ise tezgahlarda en çok tercih edilen balık. Bir önceki sene yokluğu sebebi ile özlem duyulan balığın fiyatı 25 liraya kadar düştü. Herkesin rahatlıkla palamutu alabileceğini dile getiren balıkçı Tuncay Kılıç, “Balık var, fiyatlarda gayet iyi. İri palamutun 3 tanesini 100 liradan satıyoruz. 25 liraya kadar düşen palamutlar var. Tam zamanı herkes çok rahatlık ile alıp yiyebilir. İnsanlarda almaya başladı. İlerleyen günlerde de böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

“Bizi bile şaşırttı”

Palamutun yağlı ve bol olmasının kendilerini bile şaşırttığını dile getiren Kılıç, “Şu zamanda bu kadar yağlı olması bizi bile şaşırttı. Büyüklerini ızgaraya atıyoruz. Gayet tadı iyi ve yerinde. Küçükleri tavada gidiyor. Son bir iki gündür insanlar palamutu özledikleri için balığı alıp yiyorlar. İlerleyen günlerde böyle bolluk devam eder. Fiyatların aşağıya inmesi ile satışlarda iyi duruma geldi. Balığın olması tezgaha da yansıyor. Çorba parası ile bir balık yiyebilir insanlar” dedi.