Samsun 19 Mayıs’taki balıkçı dükkanında satış yapan Emirhan Çakmak, “Bu sene balık bol. Palamuda talep çok, büyük palamutlarımız da çıktı. Vatandaşlar doya doya palamut yiyecek” şeklinde konuştu.

Samsun’dan denize açılan balıkçılar tarafından yakalanan istavrit, mezgit, barbun, palamut ve hamsi Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Balıkçı tezgahlarında yerini alan iri palamutların tanesi 70 liradan alıcı buluyor. Samsun 19 Mayıs Dereköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Şevket Keşkekçi, deniz suyunun soğumasıyla önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının düşeceğini belirterek, "Yeni sezona başladık. Umduğumuz gibi gidiyor. Balık çeşitleri bol. İstavrit, mezgit, barbun, palamut, hamsi bol miktarda gözüküyor. Vatandaşlar bu sene bol miktarda balık yiyecekler. 20 gün sonra havalar istenen dereceye gelecek, deniz suyu soğudukça balık fiyatları ucuzlayacak" dedi.

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