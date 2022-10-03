Balık sezonunun başlaması ile birlikte palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’de, balıklar deniz üstünde dans gösterisi yaptı. O anlar ise denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Balık sezonunun başlaması ile birlikte palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’de, balıklar deniz üstünde dans gösterisi yaptı. O anlar ise denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu devam ediyor. Balık sezonun başlaması ile birlikte avlanmaya başlayan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında balıkçıların çektiği görüntüler ise dikkat çekti. Karadeniz’de su üstüne çıkarak dans gösterisi yapan balıklar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda balığın deniz üstünde zıpladığı görüldü.

“Deniz adeta kaynıyor”

Olaya şahit olan olta balıkçısı Mehmet Türkmen, olta ile günde yaklaşık 100 kilogram balık yakaladıklarını belirterek, “Bu sene Karadeniz’de balık bolluğu var. 4 gündür balıklar adeta denizde dans ediyor. Biz de nasibimizi alıyoruz. Dün balıkların şovunun en küçüğüne denk geldik. Şarjımız bittiği için diğerlerini çekemedik. Bu şekilde çok fazla ocak var. Deniz adeta kaynıyor” dedi.