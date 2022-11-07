Karadeniz’de son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, bu günlerde artık palamut avının sonuna geliniyor. Trabzon Balık Hali’nde daha önce iriliğine göre tanesi 25-35 TL’den satılan palamutlar, avının düşüşü geçmesi ile bugün itibariyle 40-50 TL arasında satılırken, tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin çokluğu dikkat çekti.

Karadeniz’de son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, bu günlerde artık palamut avının sonuna geliniyor. Trabzon Balık Hali’nde daha önce iriliğine göre tanesi 25-35 TL’den satılan palamutlar, avının düşüşü geçmesi ile bugün itibariyle 40-50 TL arasında satılırken, tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin çokluğu dikkat çekti.

Balıkçılar, vatandaşın yaklaşık 2 aydan beri palamut tükettiğini artık hamsiyi sormaya başladıklarını belirtirken, palamut gibi hamsinin de bol olmasını umut ettiklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz vatandaşın palamuda doyduğunu artık hamsiyi beklemeye başladığını belirterek “Bu sezon palamut bol oldu. Yaklaşık 2 aydan beri vatandaşımız palamut yiyor ancak bugünlerde azalmaya başladı bitmek üzere. Vatandaş bugünlerde artık diğer balık çeşitlerini arıyor. Hamsiyi özlemle bekliyor 15-20 gündür vatandaş hamsiyi soruyor ne zaman bol olacak diye. Fiyatlarımız ise daha önce 35 TL’den satılan palumutlar şimdi tanesi 45 TL, 40 TL’den sattığımız palamutlar ise 50 TL. Hamsinin kilosu 60 TL, sargan 70 TL, sarıkanat 80-100 TL, çinekop 60 TL, Diğer balık çeşitlerimiz izmarit, tirsi, 40-50 TL civarında. Sezon palamut açısından çok iyi geçti vatandaş bol miktarda yedi. Hamsi için biraz erken inşallah hamsi de bol olur” dedi.

Balıkçı esnaflarından Hami Çolak, palamudun giderek azalmaya başladığını ifade ederek “Palamut giderek azalmaya başladı ancak diğer balık çeşitleri bollandı. Palamudun azalması zaten fiyatlara yansımasından belli. Temennimiz, bol çeşit balıkların fiyatlarının düşmesi. Bu fiyatlar şu anda vatandaşa pahalı geliyor, beklentimiz hamsinin bol olması. Fiyatlarımız hamsinin kilosu 60 TL, çinekop 60 TL, sargan 70 TL, istavrit 60 TL, inşallah fiyatlar 30 TL’leri görür herkes alır. Palamut 1 hafta önce tanesi 25-35 TL arasındaydı şimdi 40-50 TL civarında değişiyor bu fiyatlardan dolayı palamudun artık azaldığını gösteriyor. Temennimiz ne kadar bol olursa o kadar ucuz olur. Vatandaşın beklediği gibi bizde hamsinin bol olmasını bekliyoruz inşallah olacak” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu da “Artık yavaş yavaş hamsi sezonuna doğru geçiş yapıyoruz ancak bol mu olur az mı olur? bilemeyiz. Palamut tezgâhları süslüyor ancak azalmaya başladı diyebiliriz, bu da normal olan bir durum. Şu an balıkta bolluk sezonu diyebiliriz. Tezgahlarda hemen hemen tüm çeşitlere rastlamak mümkün. Fiyatlar istavrit 50 TL, ince hamsi 20-30 TL, mezgit 50 TL, sargan 60-70 TL, palamut 40-50 TL. Dolayısıyla palamudun az olmasından dolayı fiyatı geçtiğimiz günlere oranla biraz yükseldi” şeklinde konuştu.