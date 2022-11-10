Karadeniz’de yakın zamanda kilosu 100 TL’den satılan çinekop, yaşanan bolluğun ardından 50 TL’ye satılmaya başlanınca vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Karadeniz’de yakın zamanda kilosu 100 TL’den satılan çinekop, yaşanan bolluğun ardından 50 TL’ye satılmaya başlanınca vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sezona ‘Vira Bismillah’ diyerek başlayan balıkçılar, palamut bolluğunun ardından çinekop bolluğuyla karşılaştı. Karadeniz’de palamudun ardından balıkçıların yüzü çinekop balığıyla gülüyor. Palamut yavaş yavaş tezgahlardaki yerini kaybederken, sezonun yeni yıldızı çinekop, düşen fiyatıyla kapış kapış satılıyor.

“100 liraya sattığımız çinekopun fiyatı 50 TL’ye düştü”

Bolluk nedeniyle çinekop fiyatının yarı yarıya düştüğünü ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “2,5 aydır bol bol palamut satıyorduk. Son günlerde çinekop bolluğu yaşanmaya başlandı. Çinekopun kilosunu 50 liradan satıyoruz. Yakın zamanda 100 liraya sattığımız çinekopun fiyatı yarı yarıya düştü. Vatandaşlar aynı palamutta yaptığı gibi bu çinekop bolluğunda da dolaplarını doldursunlar. Bu çinekoplar hem yemeklik hem de buzluklarda saklamalık. Çinekopun tavası, ızgarası, buğulaması her şeyi olur. Palamut artık azalmaya başladı. Çinekop patlamasının ardından inşallah hamsi de patlama yapar. Vatandaşlar şu ana kadar balığa doydu bundan sonra da doyacak diye düşünüyoruz. Karadeniz bu sene bizlere beklentimizin üzerinde balık verdi. Bu sezon balıklar ve fiyatlardan hem tutan hem satan hem de yiyen çok memnun” dedi.

“Böyle çinekop bolluğu 4-5 yıldır görülmüyordu”

Çinekopun uzun yıllardır bu kadar bol avlanamadığına dikkat çeken balık satıcısı İsmet Akpınar, “Vatandaşlar fiyatı 50 liraya düşen çinekopa yoğun ilgi gösteriyor. Bu bolluk devam eder ve 1-2 ay daha çinakop satarız diye düşünüyorum. Geçen yıl palamut da çinekop da olmamıştı. Bu yıl ikisinde de patlama oldu. Hamsiden de beklentimiz yüksek. Şu sıralarda yaşanan çinekop bolluğu 4-5 yıldır görünmüyordu. Uzun yıllar sonra çinekop oldukça çok çıkıyor. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

Samsun’da balık fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olduğunun altını çizen vatandaşlar ise, “Daha önce böyle bir çinekop bolluğu hatırlamıyoruz. Fiyatları da oldukça uygun. Fiyatı görünce çinekop aldık. Daha önceden 100 TL’ye satıldığını görmüştük. Balık yemenin sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Bunun için biz de çinekop aldık” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Samsun’da balık tezgahlarında mezgit 25 TL, barbun 40 TL, sarıkanat 100 TL, palamut tane 30 TL ve istavrit de kilosu 30 TL’den satılıyor.