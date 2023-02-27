Kısa adı PAKUT olan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin adı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. PAKUT, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayatlar kurtarmıştı.

Kısa adı PAKUT olan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin adı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. PAKUT, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayatlar kurtarmıştı.

Pamukkale Belediyesinin gönüllü personelinden oluşan PAKUT (Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi) 2020 yılında 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde kuruldu. 2 yılda yüzlerce saat eğitim alan 25 kişilik ekip, afetlere karşı eğitimlerin yanı sıra, ileri seviyelerde görev yapabilmesi için gerek teorik gerekse saha eğitimlerini gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, son olarak AFAD’ın verdiği tüm tatbikat ve yapılan sınavlardan başarıyla geçerek, Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonunun sahibi olmayı başarmıştı.

Hayat kurtardılar

PAKUT, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, ülkemizin 11 ilini etkileyen depremin ilk gününden itibaren Hatay’da arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Birçok hayatı enkaz altından çıkaran PAKUT’un ismi de tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru olumlu cevaplandı ve Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi PAKUT adı tescillenmiş oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gönüllülerimizden oluşan PAKUT ekibimiz, uzun bir eğitim döneminin ardından asrın felaketi olarak tüm ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde depremzedelerin yardımına koştu. Hatay’da ki arama kurtarma çalışmalarında canla başla görevlerini yerine getiren PAKUT’un isim tescili için deprem öncesinde yaptığımız başvuru sonuçlandı. Artık, Pamukkale Arama Kurtarma Timi ekibimiz PAKUT ismi Türk Patent tarafından marka tescil belgesini aldı. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.