Arama kurtarma ekiplerini büyüten Pamukkale Belediyesi’nde Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Afet Gönüllüsü vatandaşlarımızla PAKUT’u büyütüyoruz. Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu kabul ederek, eğitimlerimize ivedilikle başladık” ifadelerini kullandı.

Marmara Depremi’nin 21.yıl dönümünde kurulan Pamukkale Arama Kurtarma Timi (PAKUT), yapılan eğitimlerle büyümeye hız kesmeden devam ediyor. 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremle en büyük sınavını veren PAKUT, çok sayıda can kurtarmayı da başarmıştı. Yeni gönüllülere verilen eğitimlerle büyün PAKUT’ta Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda “Deprem Farkındalık ve Bilgilendirme Eğitimi” aldılar. PAKUT ve AFAD işbirliğinde ilerleyecek olan eğitimler sonunda gönüllüler, PAKUT ekibinin almış olduğu tüm eğitimleri tamamlayarak, aktif görev alır hale gelecekler. Pamukkale Afet Gönüllüleri ekibine dâhil olmak için eğitimlere katılan Kimyager Ebru Aksoy, sosyal yaşantısında doğa sporlarıyla ilgilendiğini ve yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma eğitimleri almayı düşündüğü zamanda Pamukkale Belediyesi’nin çağrısını duyduğunu ifade ederek, “Ülkemizin kaçınılmazı depremden dolayı Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği arama kurtarma eğitimine gelmek istedim. Deprem anında faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Beklentim bu. En basiti acil durumda neler yapabileceğimi nereye gidebileceğimi öğretiyor bu eğitimler. Pamukkale Belediyesi’ne böyle anlamlı bir projeye öncülük ettiği için teşekkür ediyorum” dedi. Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olan Vural Gökgedik ise “Depremden sonra bu tarz kurslara ve etkinliklere daha da ilgim arttı. Hatta katılma zorunluluğu olarak gördüm kendimde. Pamukkale Belediyesi’nin yaptığı bu etkinliği görünce çok mutlu oldum çünkü ben bu tarz bir etkinliğe böyle bir sertifikaya sahip olmak istiyordum. Bu yüzden Pamukkale Belediyesi’ne başvurdum, geri dönüş yaptılar. Bu yaptıkları çalışmadan dolayı Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Umarım bizler için bu çalışmalar verimli olur” diye konuştu.

Başkan Örki; “Asrın felaketi, ülkemizin gerçeğini gözler önüne serdi”

6 Şubat günü meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremin, ülke gerçeğini gözler önüne serdiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “11 ilimizi etkileyen depremin ilk gününden itibaren Pamukkale Belediyesi olarak elimizden geleni en iyi şekilde fazlasıyla yapma gayretinde olduk. PAKUT ekibimiz, Hatay’a ulaşan ilk arama kurtarma ekipleri arasındaydı. AFAD’la önemli görevlere katılabilmesine olanak sağlayan ‘Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu’ sahip olan PAKUT ekibimiz, gönüllü personellerimizden oluşuyor. Asrın felaketinin ardından şehrimizde ya da ülkemizin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek deprem için PAKUT ekibimizi büyütme kararı aldık. Bu büyümeye mahallelerimizden başlamak istedik. PAKUT gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın başvurularını aldık. Amacımız, yeni gönüllülerimizle 61 mahallemizde ‘Pamukkale Afet Gönüllüleri’ ekipleri kurmak. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte, yepyeni bir yolculuğa başladık. Temennimiz afetlerin yaşanmaması, ama olası durumda da hazırlıklı olmak bilinciyle başladığımız yeni yolculuğumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Böylesi önemli bir konuda gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.