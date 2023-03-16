Pakses odyoloji 30. Expomed Eurasia’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini alacak.

30 yıldır Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan Expomed Eurasia, medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği vazgeçilmez bir ihtisas fuarı haline geldi. Fuar, 2023 yılında da Türkiye’deki medikal sektörünü, dünyanın geri kalanı ile 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında buluşturacak.

Önder Paksoy liderliğinde, işitme cihazı sektöründe toptan ve perakende mağazaları ile Türkiye’de adından söz ettiren Pakses odyoloji, Expomed Eurasia’da koklear implant ve beyin sapı implantı gibi işitme ile ilgili çözümlerinin yanı sıra rinoplasti ve medikal botox alanındaki çalışmalarını tanıtmaya ve ilgili ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Pakses odyoloji, tıbbi cihaz, teşhis tedavi, cerrahi, rehabilitasyon, laboratuvar ürünleri, hastane donanımları, medikal cihaz ve teknolojilerinin tanıtılacağı etkinlik 7.salonda 703D numaralı stantlarında ziyaretçilerini ağırlayacak. Expomed Eurasia fiziksel olarak fuara gelemeyen ziyaretçiler ile Expomed Eurasia Hybrid+‘ ın sunduğu dijital çözümler ile yeni iş bağlantıları kurabilecek ve yeni ortaklıklar başlatabilecek. Expomed Eurasia ziyaret edilerek medikal alanındaki gelişmelerden haberdar olunabilir.