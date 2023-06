Gümüşhane’de yaşayan Pakistanlı bilgisayar mühendisi Lokman Hameed’in her gün omuzuna ve kucağına alarak gezdirdiği 4 kedisi kentin maskotu oldu.

Gümüşhane’de yaşayan 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Pakistanlı Lokman Hameed 12 yıldır kedi besliyor. Her cins kediye bakan ve sokakta yaşayan kedileri de ihmal etmeyen Lokman, hayvanseverler tarafından takdir ediliyor. Evinde 9 yetişkin 7’de yavru kedi besleyen Pakistanlı Lokman, Aslan, Buga, Frosty ve Oreo ismini verdiği 4 kediyi ise tasmasız bir şekilde kucağına ve omuzuna alarak gezintiye çıkarıyor. 4 kediyle birlikte Gümüşhane caddelerinde yürüyen Lokman’ı gören vatandaşlar kedileri sevip onlarla fotoğraf çektirirken, kedilerin bu yoğun ilgi karşısındaki sakin tavırları ise dikkat çekiyor.

12 yıldır kedi beslediğini ve kedilerinin eğitimli olduğunu söyleyen Pakistanlı Lokman Hameed “Şu an bende her renkten ve her cinsten birer tane kedi var. 9 tane kedi 7 tane de yavru besliyorum. Eğitimliler ve beni bırakmıyorlar. İnsanlar bazen korktuklarını söylüyorlar ama ben 12 yıldır bakıyorum, hasta olduğunu söyleyenler oluyor ama benim hiçbir kedim hasta olmadı. İnsanlar görünce bazıları seviyor bazıları çıkarma korkuyorlar diyor ama ben hiç korktuklarını görmedim. Evde canları sıkılıyor, bunlar aslında sokak hayvanları ama biz zorla onları evde tutuyoruz aslında sokağa çıkmaları lazım. Geziyorlar, oynuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar. Hiç tasma bağlamıyorum geziyorlar. Bazı insanlar sadece cins kedi bakıyorsun diye beni eleştiriyor ama ben 22 tane de sokak kedisi besliyorum. Şuan Gümüşhane’de 100 tane cins kedi varsa 50’si benim büyüttüğüm kedilerdir. Yavru olunca isteyene veriyorum. Bunlar dilsiz, dertlerini anlatamıyorlar ama ben artık onları anlıyorum ne zaman açlar ne istiyorlarsa” dedi.

Şahit olduğu görüntüden çok memnuniyet duyduğunu dile getiren Teoman Aras da, “Hayvan candır, Allah’ın sessiz kullarıdır. Kardeşimizi kutluyorum, kendisini tanıyorum zaten bilgisayar mühendisi mütevazi bir insan. Çok hoşuma gidiyor onu böyle görmek” diye konuştu.