Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, erken seçim için 28 Ekim’de destekçileriyle birlikte Lahor kentinden başkent İslamabad’a yürüyüşe başlayacağını duyurdu.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, erken seçim için 28 Ekim’de destekçileriyle birlikte Lahor kentinden başkent İslamabad’a yürüyüşe başlayacağını duyurdu.

Pakistan’da 10 Nisan’da mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından görevden alınan eski Başbakan Imran Khan, erken seçim için protesto yürüyüşü düzenleyecek. Khan yaptığı açıklamada, erken seçim için 28 Ekim’de destekçileriyle birlikte Lahor kentinden başkent İslamabad’a yürüyüşe başlayacağını duyurarak, “Yürüyüşü cuma günü saat 11.00’de Lahor’daki Özgürlük Meydanı’ndan İslamabad’a başlatmaya karar verdim" dedi.

Lahor ve İslamabad arasında yapılacak olan yaklaşık 380 kilometrelik yürüyüşe bizzat kendisinin liderlik edeceğini ifade eden Khan, "Hükümete seçimleri bir an önce duyurması için baskı yapmak için yürüyorum" ifadelerini kullanarak, destekçileri ve parti üyelerinin şiddetten kaçınmalarını istedi. Söz konusu yürüyüşün siyaset için olmadığını Pakistan’ın geleceği için bir savaş olduğunu aktaran Khan, “Bu siyasetin çok ötesinde bir şey, bize dayatılan bu hırsızlardan kurtulma savaşı. Ülkenin nereye gideceğini bu mücadele belirleyecek” ifadelerini kullanarak, “Ülkeye kimin başkanlık edeceğine halk karar verir” dedi.

Khan’a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan’da 10 Nisan’da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan’da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti.