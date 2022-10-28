Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’ın konvoyu binlerce destekçisiyle birlikte erken seçim için Lahor kentinden başkent İslamabad’a doğru yola çıktı.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’ın konvoyu binlerce destekçisiyle birlikte erken seçim için Lahor kentinden başkent İslamabad’a doğru yola çıktı.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’ın konvoyu binlerce destekçisiyle birlikte başkent İslamabad’a gidiyor. İlerledikçe kalabalıklaşan konvoydaki Khan destekçileri, "İmran Khan, sayısız insan sizin için canını vermeye hazır" sloganları attı. Destekçilerine seslenen Khan, siyaset veya kişisel çıkar için değil, ulusu özgürleştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Khan, "Bunun tek amacı halkımı özgürleştirmek ve Pakistan’ı özgür bir ülkeye dönüştürmek" dedi. Özgür ve adil seçimler yapılmasını istediğini ifade eden Khan, “Ülkeyi kimin yöneteceğine halkın karar vermesini istiyorum. ABD ya da başka biri değil” şeklinde konuştu.

Imran Khan’ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi tarafından yapılan açıklamada, erken seçim için bir tarih açıklanması halinde partinin Başbakan Şahbaz Şerif’in koalisyon hükümetiyle müzakere etmeyi kabul edeceği belirtildi. Konvoy nedeniyle Lahor ve İslamabad arasındaki 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırıldığı belirtildi. Konvoyun 4 Kasım’da İslamabad’a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.

Khan’a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan’da 10 Nisan’da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan’da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.