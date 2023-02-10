MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın hazırladığı yardım malzemelerini Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in de katıldığı törenle teslim aldık. Hava Kuvvetlerimize ait 400M tipi uçak yardım malzemelerini alarak yola çıktı. Kardeş ülkeye milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü

Tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü

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