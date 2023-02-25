Pakistan’dan 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 tırlık konvoy depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’ya ulaştı. Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, "Tırlar sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüzbinlerce dua ve iyi dilekler getirdi" dedi.

Pakistan’dan 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 tırlık konvoy depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’ya ulaştı. Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, "Tırlar sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüzbinlerce dua ve iyi dilekler getirdi" dedi.

Ağırlıklı olarak kışlık çadırlar, battaniyeler ve diğer temel yardım malzemelerini taşıyan tır konvoyu, 11 Şubat 2023’te Pakistan’dan yola çıkarak İran üzerinden Türkiye’ye ulaştı. Konvoyu Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Fazlı Corman, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi, Alay Komutanı Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve yerel yönetim yetkilileri karşıladı.

Başbakan Şehbaz Şerif’in talimatıyla, kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için 6 Şubat 2023’te İslamabad ile Ankara arasında hemen bir hava köprüsü kuruldu. Bugüne kadar 20 uçakla Türkiye’ye yardım malzemesi ulaştırıldı. Deprem yardım malzemeleri taşıyan bir geminin de yakında Pakistan’dan Türkiye’ye hareket etmesi planlanıyor.

Etkinlikte bir konuşma yapan Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi, Pakistan ve Türkiye’nin her koşulda birbirini destekleyen şanlı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Başbakan ve Pakistan halkının istekleri doğrultusunda Pakistan’dan kardeş Türkiye’ye yardımların tam bir iyileşme ve rehabilitasyona kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, tırların sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüzbinlerce dua ve iyi dilekler getirdiğini söyledi. Pakistan halkına ve hükümetine bu zor zamanda hızlı yanıt verdikleri ve Türkiye ile dayanışma içinde oldukları için teşekkür etti.