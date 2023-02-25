Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Pakistan’dan gönderilen yardım tırları, konvoy halinde görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Pakistan’dan gönderilen yardım tırları, konvoy halinde görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Yaraların sarılması için ülkenin yanı sıra adeta dünya seferber oldu. Geçen yıl sel felaketi yaşayan Pakistan kendisini yalnız bırakmayan Türkiye’yi unutmadı. Bu çerçevede Pakistan, asrın felaketi ile sarsılan Türkiye’ye yardım göndermek için harekete geçti. Önceki günlerde yola çıkan ve yardım malzemesi taşıyan 16 tır Elazığ’a ulaştı. Malatya’ya doğru konvoy halinde ilerleyen ve polis ekiplerinin eskortluk ettiği konvoy görüntülendi.