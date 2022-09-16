Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için Kırıkkale Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına, AFAD İl Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi. Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 1 tır ve 1 kamyon, AFAD İl Müdürlüğü deposunda düzenlenen törenle yola çıktı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde hazırlanan 1 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi, Pakistan’da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Vefat eden doktora vefa örneği

Vefat eden doktora vefa örneği

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.