Pakistan’ı vuran sel felaketinin ardından bulaşıcı hastalığa yakalanan 9 kişi daha hayatını kaybetti. 1 Temmuz’dan bu yana bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı 318’e yükseldi.

Pakistan’ı vuran sel felaketinin ardından bulaşıcı hastalığa yakalanan 9 kişi daha hayatını kaybetti. 1 Temmuz’dan bu yana bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı 318’e yükseldi.

Pakistan’da Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 551’i çocuk olmak üzere bin 559’a yükseldiği bildirildi. Selin yol açtığı salgın hastalıklarla da mücadele sürüyor. Sindh eyalet hükümetinin verilerine göre gastroenterit, akut ishal ve sıtma nedeniyle 9 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece 1 Temmuz’dan bu yana sel sonrası salgın hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin sayısı 318’e ulaştı. Sindh’de kurulan sağlık kamplarında ve mobil hastanelerde son 24 saatte 70 bin hastanın tedavi edilirken, 1 Temmuz’dan bu yana 2.7 milyondan fazla kişinin tedavi gördüğü aktarıldı.