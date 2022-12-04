Pakistan’da yüzlerce kişi geleneksel Sindh Kültür Günü Festivali kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı.

Pakistan’da yüzlerce kişi geleneksel Sindh Kültür Günü Festivali kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı.

Pakistan’da aralık ayının ilk haftası kutlanan geleneksel Sindh Kültür Günü Festivali nedeniyle ülkenin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda şehirde planlanan etkinliklere katılan yüzlerce kişi geleneksel kıyafetleriyle şarkı söyleyerek dans etti. Ülkenin popüler sanatçılarından Shaman Ali Mirali, Tufail Sanjrani, Asif Siyal, Ali Murad Jatoi ve Asghar Khoso gibi isimler etkinliklerde yer alarak konser verdi. Coşkulu kutlamalar akşam saatlerine kadar devam etti.