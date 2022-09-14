Pakistan’da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılmasına destek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Mersin Valiliği koordinesinde 18 ilin katkısıyla hazırlanan insani yardım malzemesinden oluşan 28 vagonluk ‘iyilik treni’ Mersin’den yola çıktı.

Pakistan’da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılmasına destek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Mersin Valiliği koordinesinde 18 ilin katkısıyla hazırlanan insani yardım malzemesinden oluşan 28 vagonluk ‘iyilik treni’ Mersin’den yola çıktı.

Tarsus ilçesindeki Yenice Lojistik Merkezinde gerçekleştirilen uğurlama törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Müftüsü Aydın Yığman ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, "Haziran ayının 14’ünden itibaren yoğun bir şekilde yağan muson yağmurları nedeniyle dost ve kardeş ülke Pakistan’da çok büyük sel felaketleri meydana geldi. Bu afetlerin hasarları çok büyük oldu. Afet nedeniyle yardıma muhtaç duruma düşen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarının sarılması, gerekli yardımların ulaştırılması hususunda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığımızın himayesinde, AFAD Başkanlığının genel koordinasyonunda ülkemiz genelinde 81 ilde insani yardım kampanyası başlatıldı" dedi.

Bugüne kadar bu kampanya çerçevesinde 12 uçak ve 4 tren dolusu insani yardım malzemesinin Pakistan’a gönderildiğini hatırlatan Pehlivan, "Bugün de Mersin’de 5’inci insani yardım trenini uğurlamak üzere bir araya geldik. Pakistan’da meydana gelen bu afetten 30 milyona yakın insan etkilendi. 600 bin ev yıkılarak kullanılamaz duruma geldi, 1 milyon 300 bine yakın vatandaş da bu evlerden, bu afet bölgelerinden tahliye edilmek zorunda kaldı ve maalesef bu afetlerde bin 500’e yakın insan da hayatını kaybetti" diye konuştu.

"633 ton gıda malzemesi gönderiyoruz"

Mersin’den uğurlanan trende 18 ilden toplanan yardım malzemelerin bulunduğunu kaydeden Pehlivan, "633 ton 703 kilogramdan oluşan 40 bin 98 gıda kolisi, hijyen kolisi ve un paketini 28 vagon ile birlikte devlet demiryollarımıza ait tren ile birlikte uğurluyoruz. Tabi bu yardım malzemeleri ile birlikte dualarımızı ve iyi dileklerimizi de gönderiyoruz. Pakistan, bizim tarihimizde dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin çok sağlam bir şekilde kendini gösterdiği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın yaşatıldığı bir ülke. Özellikle de Kurtuluş Savaşı yıllarında o zor zamanlarda maddi ve manevi desteğini bizden esirgemeyen Pakistanlı kardeşlerimizin bu yardımlarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bugünler yardımlaşma ve dayanışma günleri. Ülkenin üçte ikisine yakın coğrafyayı etkilemiş olan bu afete ülkemizin ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yardımda bulunmak suretiyle bir nebze olsun onların yarasını sarma hususunda vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Aydın Yığman’ın okuduğu duanın ardından, insani yardım malzemelerini taşıyan tren, Vali Pehlivan’ın verdiği işaret ile Pakistan’a doğru yola çıktı.