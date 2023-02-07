Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Pakistan’dan arama kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Pakistan’dan arama kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. Pakistan da Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 50 kişilik ekip ve 25 ton yardım malzemesinin afet bölgesine gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, yardım malzemeleri arasında 30 yataklı sahra hastanesi, battaniye, sağlık malzemesinin de yar aldığı aktarıldı. Pakistan’dan yola çıkan ekibin önce Adana’ya ulaşması planlanıyor. Ekibin, arama kurtarma çalışmaları tamamlana kadar ülkede kalması planlanıyor.