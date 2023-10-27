Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen özel etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlandı.

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milletvekili Ali Şahin, Milletvekili Burhan Kayatürk, Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Milletvekili Mustafa Kaya, Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Milletvekili Adurrahim Dusak ve Mehmet Türk, Eski Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker, Ostim Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, SDE Başkanı Güray Alpar, ANKASAM Başkanı Prof. Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye’nin eski Pakistan Büyükelçileri Rauf Engin Soysal, Mustafa Yurdakul, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve akademi ve iş dünyası temsilcileri, geleneksel Pakistan resepsiyonunda ağırladı.

Etkinlikte konuşan Pakistan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan Türkiye ilişkilerinin her iki ülke halklarına Allah’ın bir hediyesi olduğunu belirtti. Şahin, asırlardır süren bu kardeşlik ve stratejik ilişkilerin, yalnızca karşılıklı güç kaynağı olmakla kalmadığını, aynı zamanda her iki ülke liderlerinin yönlendirmesi ve vizyonu altında bölgesel istikrarın da dayanak noktası olduğunu söyledi.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pakistan ve Türkiye’nin köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu ve bu dostluğun, ortak değerlerimiz ve karşılıklı çıkarlarımıza dayalı olarak önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuşmasında Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini, her iki ülkenin de ihtiyaç anında birlikte durduğunu, bölgesel ve küresel platformlarda sürekli olarak birbirlerine destek verdiklerini belirtti.

Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid kapanış konuşmasında Türk milletini tebrik ederken, Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşındaki ve sonrasında Cumhuriyetin kuruluşundaki liderliğine büyük saygı duruşunda bulunduğunu söyledi. Junaid, Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünün, ciddi zorluklara rağmen müreffeh ve demokratik bir ulus inşa etmek için yorulmadan çalışan Türk liderliğinin ve halkının sarsılmaz bağlılığının ve vizyonunun bir kanıtı olduğunu belirtti.

Büyükelçi, etkinliğin Türkiye’nin geçen yüzyıldaki olağanüstü yolculuğunun ve başarılarının karşılıklı bir kutlaması olduğunun altını çizdi. Pakistan ve Türkiye’nin görkemli ikili ilişkilerinin aktaran Büyükelçi Junaid, ’Bir Ulus-İki Devlet’ ifadesinin ortak dini, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve ortak bir tarih üzerine kurulu kardeş Pakistan Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımladığını yineledi.

Katılımcılar Büyükelçi’ye Türkiye Yüzyılını kutladığı için teşekkür etti. Katılımcılar, ’Türkiye Yüzyılı’nın daha büyük başarılarla, refahla, birlik ve beraberlikle dolu olması ve Pakistan Türkiye’nin kardeşlik ve dostluk bağlarının her geçen gün güçlenerek devam etmesi için dua etti.