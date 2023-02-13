Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, deprem felaketi sonrası açılan taziye defterini imzaladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, deprem felaketi sonrası açılan taziye defterini imzaladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile bir araya geldi. Başbakan Şerif, büyükelçilikte Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Başbakan Şerif yaptığı açıklamada, Büyükelçi Paçacı’ya taziyelerini ileterek, Türkiye’deki depremzedeler için dua etti. Son depremzede iyileşene kadar Türkiye’ye yönelik yardımların devam edeceğini vurgulayan Şerif, Pakistan’ın Türkiye’ye çadır, battaniye, kıyafet ve diğer temel ihtiyaçları gönderdiğini ifade etti.

Başbakan Şerif’e ziyareti sırasında, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Maliye Bakanı Ishaq Dar, Ekonomi Bakanı Sardar Ayyaz Sadiq ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarrar eşlik etti.

Başbakan Şerif’e ve Pakistan halkına teşekkür eden Büyükelçi Paçacı, Pakistan halkının gösterdiği sempati ve desteğin kendilerini duygulandırdığını aktardı.

Pakistan şu ana kadar 72 ton yardım gönderdi

Depremlerin ardından ilk günden bu yana Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderen Pakistan’dan, dün Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ile 5 ton yardım daha bölgeye ulaştırıldı. PIA sözcüsü Abdullah Hafeez Khan yaptığı açıklamada, "Ulusal bayrak taşıyıcı, 51 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin yanı sıra şimdiye kadar yaklaşık 72 ton yardım taşıdı" dedi.