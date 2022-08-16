KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Türkiye ve Dünya’nın en büyük ticaret fuarı olan Automechanika’nın Rusya ayağı olan Automechanika Moskow’a da teknolojisi, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımını sektörünün profesyonellerine sergileyecek.

KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Türkiye ve Dünya’nın en büyük ticaret fuarı olan Automechanika’nın Rusya ayağı olan Automechanika Moskow’a da teknolojisi, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımını sektörünün profesyonellerine sergileyecek.

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan KCS Dış Ticaret, tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduruyor. KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, “Automechanika gibi dünya çapında bir organizasyona katılmadan önce bir nebze kuvvetlenmesi, tedarik, satış ve pazarlama gibi stratejilerinin oturması gerekiyordu. Bu sebeple kuruluşumuzdan beri katılmayı çok arzu ettiğimiz Automechanika’ya, katılım yılı olarak, KCS Dış Ticaret’in beşinci kuruluş yılını doldurmuş olduğu 2022 yılı olarak belirledik. Automechanika İstanbul’da da hedeflerimize ulaştığımızı gördük ve sonrasında Automechanika Moskow’a katılım planımız daha da netleşmiş oldu. Yurtdışında katılacağımız ilk fuar, dünya için kritik bir dönem olan Rusya-Ukranya savaşına denk gelmiş olsa da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve kendi markamız olan PAKCS’ın tanıtımını ve uluslararası pazarlara ulaşımını sağlamayı temel hedef olarak belirledik. Geniş bir coğrafyada Türkiye’dekine benzer markalarla kara taşımacılığı yapılan Rusya, aynı zamanda Asya’dan Avrupa’ya kara nakliyesinde kilit konumda” dedi.

Automechanika fuarlarının öneminden bahseden Turhan, “Dünya genelinde farklı kıta ve şehirlerde düzenlenen Automechanika fuarları, yedek parça sektörü için hem tanıtım hem de ticari yönden günümüzde en etkili ticari fuarlarıdır. Automechanika fuarları sayesinde deyim yerindeyse dünya küçülmüş; arz edenle, talep eden bir araya gelmiştir. Farklı coğrafyalar yakınlaşmış, sınırlar açılmış, dünya genelinde sektörümüzde ticaret hacmi yükselmiştir. Automechanika fuarlarını dünya geneline iyi dağılmış ve çok başarılı buluyoruz” diye konuştu.

KCS, bir dış ticaret şirketi olarak kurulduğunu belirten Turhan, “Bu sebeple birinci önceliğimiz yurtdışı pazarlarda hacmimizi büyütmek; öncelikli olarak kendi markamızı yurtdışı pazarlarda itibarlı, kayda değer pazar paylarına ulaşmaktır. Elbette bu bahsettiğimiz kısa zaman diliminde yapılacak bir iş olmadığının bilincindeyiz. Pazarın bize sunduğu her imkanı en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz. Sürekliliğin, sunduğumuz ürünlerin ve hizmet kalitesinin bizleri yukarılara taşıyacağına ve orta vadede yurtdışında da satış kanalları, bayi teşkilatı olan bir yapıya dönüşeceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.