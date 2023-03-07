Öte yandan, Mustafa Taha Soyat’ın yurt dışında yaşadığı ve tatil için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Burdur’da paintball oynamaya giden 20 yaşındaki Mustafa Taha Soyat, oyun sırasında kalp krizi geçirdi. İhbarla birlikte olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Soyat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burdur’dan Isparta Tıp Fakültesine sevki yapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Soyat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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