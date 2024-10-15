Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla’nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıklayarak, “Teşekkürler efsane” paylaşımını yaptı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in Pablo Martin Batalla ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde: “Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı“ anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Yaptığımız görüşmede alacağının önemli bir kısmından feragat etmiş, kalan kısmı ise kulübümüz tarafından kendisine ödenmiştir. Teşekkürler efsane!”