FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda mücadele edecek P. Karşıyaka’nın yeni sezon fikstürü belli oldu.

P. Karşıyaka’nın Avrupa’daki sezonu 17 Ekim Salı günü Filou Oostende ile oynayacağı müsabakasıyla açacak. Bu karşılaşma saat 19.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. İkinci karşılaşması ise EWE Baskets ile 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da yine P. Karşıyaka’nın sahasında oynanacak. İzmir temsilcisi, ön eleme turundan gelecek takımla üçüncü karşılaşmayı 14 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacakken 23 Kasım Salı günü ise bu müsabakanın rövanşı Kaf-Kaf’ın evinde oynanacak. Beşinci maçta P. Karşıyaka, 13 Aralık Çarşamba günü deplasmanda EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek. Grubun son maçı olan altıncı müsabakada ise İzmir temsilcisi 19 Aralık Salı günü Filou Oostende’ye konuk olacak. Böylece Kaf-Kaf grup aşamalarını tamamlamış olacak.