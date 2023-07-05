P. Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg, Belçika temsilcisi Filou Oostende ve üçüncü eleme turnuvasının galibi ile eşleşti.

Karşıyaka’nın FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki grubu ve rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kuraya 1. torbadan katılan İzmir ekibi, A Grubu’nda yer aldı. Yeşil-kırmızılıların rakipleri ise Alman temsilcisi EWE Baskets Oldenburg ile Belçika takımı Filou Oostende olurken, gruptaki dördüncü takım ise üçüncü eleme turnuvasının galibi olacak.

Öte yandan 8 grubun olduğu FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Gruplarını 2. ve 3. bitiren ekipler ise play-in oynayacak. Play-in turundan 8 ekip daha son 16 turuna kalacak.