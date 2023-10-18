FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Belçika ekibi Filou Oostende’yi mağlup eden P. Karşıyaka, Avrupa macerasına galibiyetle başladı. Başantrenör Ufuk Sarıca da Avrupa’da kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki sezonun ilk maçında P. Karşıyaka, evinde Belçika ekibi Filou Oostende’yi 94-77 mağlup etti. Avrupa macerasına galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Maçın farklı skorla bitmesine rağmen tehlikeli bir rakibe karşı oynadık. Başlarda biraz telaşlıydık ve savunmamızı ikinci periyotta daha iyi oturttuk. İkinci ve son periyotlarda savunma kısmında çok iyiydik. Rakibimizi durdurmayı başardık. Zaman zaman top kaybıyla ilgili sorunlarımız oldu ama oyunun kontrolünü hiçbir zaman kaybetmedik. Skor ve oyun olarak hep öndeydik. Sonuçta da iyi bir iş çıkardık ve galibiyetle başladık. Evimizde grubumuzda oynayacağımız iki maç daha var ve ikisini de kazanmalıyız. Ondan sonra deplasmanda oynayacağımız maçlara bakacağız. Bu akşam salonun daha dolu olmasını bekliyordum. Umut ediyorum ki taraftarlarımız Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız diğer iki maçta bizi yalnız bırakmayacaklar ve birlikte kazanacağız. Bütün ekibimi bu galibiyetten ötürü kutluyorum" dedi.