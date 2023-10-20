Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Türk Telekom’u konuk edecek. Bu zorlu müsabaka 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom’u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabakayı, Özlem Yalman, Ziya Özorhon ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile puan tablosunda 13. sırada yer alırken, konuk ekip Türk Telekom ise 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar rakibini yenerek üst sıralara çıkmayı hedeflerken Türk Telekom ise üst üste ikinci galibiyetini alıp zirveye doğru ilerlemeyi amaçlıyor.